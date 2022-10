Torino, aveva mezzo di chilo di droga in casa: arrestato 25enne

Nel tinello e in camera da letto, gli agenti hanno rivenuto 417 grammi di hashish, 172 grammi di marijuana, 24 grammi di cocaina e della ketamina, oltre alle apparecchiature per il confezionamento e 590 euro in contanti

Risultava residente a casa della madre però nascondeva gli stupefacenti in un altro appartamento nel quartiere San Donato di Torino dove gli investigatori l'avevano visto entrare.

L'arresto

Così gli agenti hanno arrestato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio trovando nell'alloggio più mezzo chilo di droga. Nel tinello e in camera da letto, gli agenti hanno rivenuto 417 grammi di hashish, 172 grammi di marijuana, 24 grammi di cocaina e della ketamina, oltre alle apparecchiature per il confezionamento e 590 euro in contanti.