Fubine Monferrato, si ribalta escavatore: muore 61enne

Un 61enne è morto ieri pomeriggio a Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, ribaltandosi con un piccolo escavatore. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri, l'uomo stava risalendo con il mezzo, in una zona boschiva di strada Cattanea, in un tratto di elevata pendenza.

La tragedia

Il 61enne, a quanto si apprende, stava effettuando dei lavori agricoli. Il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.