Stefano Tacconi è in buone condizioni, prosegue la riabilitazione

Buone notizie per Stefano Tacconi che, dopo il malore del 23 aprile, quando l'ex portiere della nazionale e della Juventus era stato ricoverato, prosegue il suo percorso di riabilitazione. "Le condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti. Pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione", ha dichiarato Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

La vicenda

Tacconi si sentì male il 23 aprile, in occasione di una sua partecipazione a “La giornata della figurina”, presso Asti. L'ex calciatore accusò un malore mentre partecipava alla cena in compagnia di uno dei suoi figli, nello specifico una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma, che l'ha trattenuto in ospedale fino a metà giugno.