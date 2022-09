Incidenti stradali: scontro nell’Alessandrino, un morto e un ferito

Un incidente stradale avvenuto a Casale Monferrato lungo la provinciale per Valenza, nell’Alessandrino, ha causato la morte di una persona e un’altra è rimasta ferita. La vittima viaggiava su una Dacia che si è scontrata, per ragioni ancora da chiarire, contro una Yaris. L’impatto fatale è avvenuto in un incrocio alla periferia, poco lontano dal ponte dell’autostrada e dalla zona industriale: i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.