Operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia, nove misure cautelari

Un'operazione antispaccio interregionale tra Piemonte e Lombardia ha portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di 9 misure cautelari, di cui 4 in carcere, 3 con l'obbligo di dimora e relativa presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e 2 con il divieto di dimora a Novara e provincia, 18 gli indagati complessivi.

L’operazione “Sem”

L'operazione denominata "Sem" in parte conclusa dai militari del Comando compagnia carabinieri di Arona, con la collaborazione di altri reparti territoriali del Piemonte e della Lombardia, è la parte finale di un'indagine svoltasi da dicembre 2021 a marzo 2022 dal nucleo operativo e radiomobile e diretta dal sostituto procuratore della Repubblica Silvia Baglivo.

L’indagine

L'indagine ha permesso di individuare gli appartenenti ad un gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti operanti in particolare nelle zone boschive di Gozzano (in provincia di Novara) e Comuni limitrofi. Il gruppo riceveva gli acquirenti nei boschi, dove avvenivano le cessioni di droga in tutto l'arco delle 24 ore. Le indagini hanno permesso di documentare e poi contestare agli indagati cessioni di cocaina per oltre due chilogrammi, di eroina per più di cinque chilogrammi e oltre due chilogrammi di hashish. Un giro di affari di oltre 200mila euro. Le persone fermate sono cinque, con il fermo di sabato avvenuto a Vigevano (in provincia di Pavia) mentre gli altri quattro risultano ancora da catturare.