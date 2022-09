Cambiano, auto investe e uccide 25enne in monopattino

Tragedia all'alba a Cambiano, in provincia di Torino, dove un'auto ha travolto e ucciso un 25enne, Claudio Casu, che stava andando, a bordo del suo monopattino elettrico, al lavoro in un salumificio a Santena. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6, in via Chieri. Il giovane è morto sul colpo.

L'arresto

Alla guida dell'auto c'era un 29enne, nato in Repubblica Dominicana, che secondo una prima ricostruzione durante un sorpasso ha invaso la corsia opposta investendo la vittima. Il conducente dell'auto si è fermato 500metri dopo l'impatto, aveva un tasso alcolemico oltre il limite. Ed è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso.