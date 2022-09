Incidente nel Torinese, scontro tra auto e moto: un morto

Un motociclista è morto questo pomeriggio in un incidente stradale sulla provinciale 393, a Carmagnola, nel Torinese. Il centauro, che viaggiava in sella alla sua moto in direzione Villastellone, si è scontrato con un'auto che procedeva nel senso opposto di marcia e che, da una prima ricostruzione, stava svoltando a sinistra. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo che è morto sul posto. Sull'incidente indaga la polizia municipale.