Novara, 20enne aggredito in strada e ferito con coltello: una denuncia

Si presenta al pronto soccorso con una ferita di arma da taglio al collo dopo un'aggressione in strada e fornisce i dati per rintracciare l'aggressore. La squadra mobile della polizia di Novara ha denunciato così per lesioni aggravate e minacce, un giovane di nazionalità salvadoregna, maggiorenne e incensurato che aveva accoltellato un connazionale. I fatti risalgono all'alba di domenica 11 settembre e oggi la questura ha rintracciato l'aggressore e l'arma usata per il ferimento.

La vicenda

Una Volante era intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale "Maggiore della Carità", perché i sanitari avevano segnalato la presenza di un giovane di 20 anni, che riferiva di essere stato aggredito da un suo conoscente e connazionale vicino alla propria abitazione e che, nel corso della colluttazione, aveva riportato una ferita al collo per una coltellata. L'aggressione era avvenuta in una zona non periferica della città. Le indagini, dopo alcune testimonianze di altre persone presenti al momento del ferimento, e le immagini dalle telecamere del sistema di video sorveglianza presenti nella zona, consentivano anche di rinvenire e sequestrare l'arma, un coltellino multiuso, che recava ancora tracce di sangue. Il ferito è stato dimesso.