Verbania, si fingono carabinieri e truffano un anziano

Si sono finti carabinieri e, con la scusa di una presunta cauzione da pagare per il rilascio del figlio coinvolto in un incidente stradale, hanno sottratto a un anziano denaro e preziosi. Niente di tutto questo, però, era vero: vittima della truffa, organizzata da un gruppo di malviventi, un 80enne residente nel Verbano. Alcuni uomini, fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine, hanno telefonato alla vittima comunicandogli che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e spiegandogli che, trovandosi in stato di fermo in caserma, occorreva pagare una cauzione per ottenere il rilascio.

La truffa

L'anziano, preoccupato per l'accaduto e fidandosi di quanto riferito dai sedicenti carabinieri, ha quindi raccolto in casa denaro e preziosi e atteso nella sua abitazione una persona incaricata di raccogliere i beni. I carabinieri, che stanno indagando sull'episodio, ribadiscono che mai, per alcun motivo, uomini appartenenti all'Arma o ad altra forza di polizia telefonano o si presentano in casa chiedendo denaro o altri beni preziosi. In casi simili, pertanto, si raccomanda di diffidare di queste persone e di telefonare al numero d'emergenza 112 per scongiurare truffe.