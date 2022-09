Calcio, accordo Allianz-Juventus per sponsor anche in partite Europa

L’accordo

L’accordo prevede la visibilità del brand sui pre-match e training kit della prima squadra maschile nelle gare in Europa, a partire dal match di martedì 6 settembre al Parco dei Principi a Parigi contro il Paris-Saint-Germain. E in virtù dell’accordo odierno, già oggi in allenamento la Juventus è scesa in campo con il nuovo training kit per le sessioni di allenamento con il logo Allianz sul fronte della maglia, logo che comparirà anche nella fase di riscaldamento di martedì, così come in tutte le successive gare europee.