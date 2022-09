Torino, anarchici rivendicano pacco bomba ad Alessandro Profumo

Su internet infatti da alcuni giorni è comparso un documento con la rivendicazione di matrice anarchica in cui viene spiegato che l'azione è "dedicata ad Alfredo Cospito", imputato a Torino per terrorismo nel maxi-processo Scripta Manent

Il pacco bomba del 27 giugno indirizzato a Roma ad Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, è stato rivendicato dalla 'Brigata Augusto Masetti - Federazione Anarchica Informale - Fronte Rivoluzionario Internazionale". Su internet infatti da alcuni giorni è comparso un documento con la rivendicazione di matrice anarchica in cui viene spiegato che l'azione è "dedicata ad Alfredo Cospito", imputato a Torino per terrorismo nel maxi-processo Scripta Manent.

La rivendicazione

Per chi ha scritto il documento Profumo è stato scelto come bersaglio del pacco bomba perché Leonardo è "un''azienda di Stato che produce armi e dispositivi tecnologici all'avanguardia" e "ha fatto affari commerciando armi sia con la Russia che con l'Ucraina". Quanto a Cospito, nel processo Scripta Manent era stato condannato dalla Corte d'appello di Torino a 20 anni di carcere. Lo scorso luglio la Cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio, ordinando quindi un secondo passaggio davanti ai giudici piemontesi, per rivalutare l'entità della pena in riferimento a un episodio, l'attentato del 2006 a una caserma dei carabinieri a Fosano (Cuneo), riqualificato come "strage di matrice politica". "Togliete il nostro compagno dal 41 bis - è la conclusione - o dovrete cominciare a lavare il sangue dei carcerieri".