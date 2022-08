Omicidio a Biella, al vaglio degli inquirenti immagini telecamere

Per l'omicidio è stato fermato un 22enne, dipendente della pasticceria dove è avvenuto il fatto e legato sentimentalmente alla sorella della vittima

Proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto ieri nel bar pasticceria di via Macalle' a Biella dove il 30enne Andrea Maiolo è stato ucciso con una coltellata. Per l'omicidio è stato fermato Gregory Gucchio, 22 anni, dipendente della pasticceria e legato sentimentalmente alla sorella della vittima. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dell'omicidio.

La ricostruzione

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 30enne sarebbe stato ucciso al culmine di un litigio tra la vittima e la sorella, che gestisce la pasticceria di famiglia. Durante lo scontro sarebbe intervenuto anche Gucchio, che alla fine, in un accesso d'ira, avrebbe colpito il 30enne con un coltello preso dal bancone del locale uccidendolo. Una lite del tutto simile aveva avuto luogo il giorno prima, quando i vigili urbani erano intervenuti sul posto dopo una segnalazione. All'origine dei disaccordi tra la vittima e la sorella, forse, delle questioni di soldi.