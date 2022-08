Incidente a Scopa, uomo muore facendo rafting nel fiume Sesia

La vittima era impegnata nella discesa in gommone. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica

Incidente mortale nella mattinata di oggi sulle acque del fiume Sesia, in provincia di Vercelli. Un uomo è morto mentre era impegnato nella discesa in gommone da rafting sulle acque del fiume. L'incidente è avvenuto nella zona tra Scopa e Balmuccia, tratto molto frequentato dagli appassionati di questo sport.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono presenti i soccorritori e il personale del 118 che, tuttavia, non ha potuto far nulla per il malcapitato. Saranno le forze dell'ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento le informazioni sull'accaduto sono ancora frammentarie e non si conosce la causa del decesso.