Asti, ragazza accusa gestori piscina: Ingresso negato perché nigeriani

Un uomo di origine nigeriana sarebbe stato respinto all'ingresso di una piscina di Asti dai gestori della struttura. Il caso è stato sollevato a seguito di un video girato all'esterno dell'impianto. Nel filmato si sentono le proteste di una ragazza nigeriana che, dopo la decisione di un'addetta della piscina di vietare l'ingresso a un componente di una famiglia, ribatte: "Se fosse stato italiano la direzione non avrebbe preso questa decisione".

La replica

Oggi è arrivata la replica del proprietario della piscina Asti Lido, Gino Penna. "Ma quale razzismo - sottolinea Penna - ho dipendenti da tutti i Paesi del mondo. Le addette all'ingresso non hanno permesso l'entrata a un solo componente della famiglia perché sembrava la stessa persona che lo scorso anno aveva creato, in gruppo, alcuni problemi, aggredendo anche un dipendente. Era intervenuta la polizia. Hanno avuto paura, dovevano contattarmi, io non ero in sede. Ogni giorno da noi ci sono persone di colore e ci mancherebbe, trattiamo tutti alla pari".