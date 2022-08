Covid Piemonte, il bollettino: 426 casi. Tasso di positività all'8,2%

Salgono di una unità i posti letto occupati nei reparti ordinari (in totale sono 426), mentre sono 11 i pazienti in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri)

Sono 426 i casi di positività al Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI ) in Piemonte su 5.206 tamponi, di cui 5.004 test antigenici. L'indice di contagio è pari al 8,2%.

Il bollettino

Non si registrano decessi. Salgono di una unità i posti letto occupati nei reparti ordinari (in totale sono 426), mentre sono 11 i pazienti in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri).