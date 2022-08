Siccità, vendemmia anticipata ad agosto in Piemonte e Veneto

Vendemmia anticipata a causa della siccità in Piemonte e Veneto. Lo riporta La Repubblica. Succede anche nel resto di Italia: in Franciacorta hanno iniziato il primo di agosto, sull'Etna rimandati a settembre. In Veneto si partirà addirittura a Ferragosto e in Bassa Langa si anticiperà di 10 giorni rispetto alla media storica.

Cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico e l'annata particolarmente siccitosa hanno influenzato le vendemmie di tutta Italia, che tendono comunque ad anticipare la raccolta di una settimana o addirittura 15 giorni, adattando così il naturale orologio biologico della vigna a quello di questo clima che appare impazzito. "La siccità prolungata e le temperature altissime, che stanno caratterizzando questa estate 2022, rischiano di provocare gravi danni ad ogni settore del comparto agricolo e quindi anche al mondo del vino", spiega Riccardo Cotarella presidente di Assoenologi. Secondo Roberta Ceretto, della storica azienda vitivinicola, sono le vigne ad altitudini più basse quelle a soffrire maggiormente, in questo caso tutto il territorio delle langhe. "Per adesso abbiamo contenuto i danni, ma un altro anno così ci costringerà a bussare al Ministero per l'irrigazione d'emergenza".