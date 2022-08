Covid Piemonte, 1.304 casi: tasso di positività al 13,1 per cento

Salute e Benessere

Mascherine Ffp2 per i fragili (personale e studenti), igiene e sanificazioni, ricambi d'aria frequenti. Queste alcune delle indicazioni contenute in un documento curato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) per il rientro in aula a settembre. E, in caso di maggior rischio per una nuova crescita dei contagi, sono previste anche misure più stringenti come il ritorno al distanziamento o i turni a mensa