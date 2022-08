Torino, le mostre da non perdere ad agosto 2022

Tra le mostre visitabili a Torino a luglio spicca quella dedicata a Marilyn Monroe: per la prima volta in Italia arrivano la selezione più ampia di fotografie realizzate dal suo amico storico Sam Shaw e altre memorabilia. Per gli appassionati di videogiochi, e non solo per loro, la Reggia di Venaria presenta "Play. Videogame, arte e oltre", una mostra che indaga i videogiochi come "decima forma d'arte". È invece dedicata alla narrazione del mito che si è sviluppata attorno alla figura dell'Eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, la mostra "Hero. Garibaldi icona pop" al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

Le mostre di agosto

Forever Marilyn alla Palazzina di Stupinigi

A sessant'anni dalla morte di Marilyn Monroe, è aperta fino al 18 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra-evento Forever Marilyn dedicata alla diva. Per la prima volta in Italia la selezione più ampia di fotografie realizzate dal suo amico storico Sam Shaw: scatti in bianco e nero e a colori, nel suo privato e nel backstage dei film di maggior successo. La mostra racconta, in un allestimento coinvolgente, la relazione tra Marilyn Monroe e Arthur Miller, drammaturgo e sceneggiatore statunitense, suo terzo marito, nel documentario Artists in Love, in collaborazione con Sky Arte, media partner dell'esposizione. Tra i tesori in mostra i memorabilia di proprietà del co-curatore tedesco Ted Stampfer, maggior collezionista al mondo di oggetti di Marilyn, acquistati nelle aste - tra queste Christie's e Julien's - che dal 1999 hanno reso pubblici i beni personali della Monroe, fino ad allora chiusi in casse.