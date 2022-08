Alessandria, sgomberata Casa delle Donne: eseguito decreto sequestro

Dal 2018 il collettivo femminile ha occupato l'ex Ipab Asilo Monserrato in Borgo Rovereto, in centro città. NonUnaDiMeno: "Dopo mesi di tentativi falliti hanno deciso di seguire la strada più vigliacca, sperando di riuscire a chiudere i conti con questa straordinaria esperienza nel pieno dell'estate”

Sgomberata la Casa delle Donne realizzata all'ex Ipab Asilo Monserrato in Borgo Rovereto, in centro ad Alessandria, occupato dal 2018 da un collettivo femminile guidato da NonUnaDiMeno. L'operazione nasce in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria.

Lo sgombero di Casa delle Donne

“Al momento la situazione è tranquilla - fanno sapere le forze dell'ordine dagli uffici di corso Lamarmora - e agenti in borghese stanno facendo opera di convincimento con la ventina di attivisti presenti sul posto”.