Per strada ubriaco con due coltelli in mano, denunciato in Valsesia

Denunciato un uomo di 36 anni che vagava nella notte per le strade di Serravalle Sesia (Vercelli), ubriaco, con in mano due grossi coltelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo le segnalazioni arrivate dai residenti, che hanno denunciato l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti ad offendere.

L'intervento dei carabinieri

Non riuscendo a far calmare il 36enne, di origini tunisine, i carabinieri hanno usato lo spray urticante. L'uomo nel frattempo si era procurato anche un pezzo di vetro con cui ha tentato di ferire i militari. E' stato portato in caserma a Borgosesia.