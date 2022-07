Omicidio a Tronzano Vercellese, carabinieri al lavoro

I carabinieri sono al lavoro per l'omicidio avvenuto ieri a Tronzano Vercellese e sarebbero state sentite per il fatto una o più persone. A essere ucciso, a colpi d'arma da fuoco, è stato un uomo di 32 anni, di origine marocchina, in un cortile di via Garibaldi. Subito dopo l'episodio alcun residenti avevano parlato di cinque o sei spari e di un'auto, vista allontanarsi dal posto.