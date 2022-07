Pinerolo, sorpreso con un arsenale bellico in casa: arrestato 61enne

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dalla polizia nel Pinerolese dopo essere stato sorpreso in possesso di un vero e proprio arsenale bellico, tra cui una pistola mitragliatrice risalente alla seconda guerra mondiale, perfettamente efficiente e dotata di due caricatori e varie munizioni, oltre a una ventina di cariche supplementari per bombe da mortaio.

L'arresto

L'uomo, incensurato, è finito agli arresti domiciliari dopo un controllo della Divisione Amministrativa e Sociale della polizia della Questura di Torino, impegnata nelle attività di verifica sul titolo di rinnovo del porto d'armi. Il 61enne aveva anche armi di tipo comune e parti di esse, polvere da sparo in barattoli lasciati aperti, circa 12 chili anziché i cinque consentiti, nonché un consistente numero di cartucce, circa tredicimila, il tutto non denunciato. L'uomo è stato anche denunciato per aver omesso di denunciare le armi comuni.