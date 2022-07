Sezzadio, in bici contro auto: morto bambino di 9 anni

Un bambino di 9 anni è morto nella notte, in ospedale, dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bici nel centro del paese, a Sezzadio, nell'Alessandrino. Il piccolo ea arrivato in condizioni critiche, ieri sera, in ospedale. Come ricostruito dai carabinieri, dopo avere percorso una via laterale, non distante dalle case popolari dove abitava, è sbucato improvvisamente davanti a un'auto che, pur procedendo a bassa velocità, non ha potuto evitare l'impatto.

La tragedia

Finito sul parabrezza, ha battuto violentemente la testa ed è poi ricaduto sull'asfalto. Poco dopo è arrivata la mamma. La donna alla guida dell'auto, sotto choc, è stata sottoposta all'etilometro con esito negativo: non ci sarebbero responsabilità a suo carico. "Non conosco molto la famiglia - dice il sindaco di Sezzadio, Enzo Daniele - ma so che si tratta di persone ben integrate. Per la comunità è, di certo, un bruttissimo risveglio. Tanta era già la preoccupazione ieri sera, ma si sperava l'epilogo non fosse così tragico".