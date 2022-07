Incendio vicino al fiume Bormida, denunciato per rogo doloso

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri della Stazione Forestale per aver volontariamente causato l'incendio di una superficie boschiva di circa 4mila metri quadrati all'interno dell'argine del fiume Bormida nel comune di Ponti (Alessandria). Il responsabile rischia la reclusione da 4 a 10 anni. L'episodio risale al mese di aprile e, da subito, i militari avevano iniziato approfondite indagini di natura tecnica. Considerata la statistica che vede tra le principali cause degli incendi boschivi della provincia la negligenza e l'imprudenza, in questo caso le prove raccolte hanno portato all'ipotesi che ci fosse veramente la volontà di bruciare.