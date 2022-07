Covid Piemonte, il bollettino: 5.190 casi su 22.647 tamponi

Non si registrano nuovi decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre quelle negli altri reparti sono 462 (+15)

Sono 5.190 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 22,9% sul totale di 22.647 tamponi effettuati, di cui 21.353 test antigenici. Non ci sono stati decessi. I dati emergono dall'aggiornamento quotidiano della Regione Piemonte, secondo il quale le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, numero invariato, mentre quelle negli altri reparti sono 462 (+15).