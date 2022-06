Incidente a Grignasco, scontro tra moto e auto: morto 38enne

Un uomo di 38 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Grignasco, nel Novarese.

L'incidente

Per cause al vaglio della Polizia stradale di Arona, l'uomo si è scontrato in una curva in via IV novembre con un autocarro mentre era in sella a una motocicletta. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione del motociclista. La vittima era residente a Valduggia, in provincia di Vercelli.