Covid Piemonte, 2.436 casi. Lieve aumento dei ricoveri ordinari

Economia

Mentre un'ondata di calore anomala sta investendo l’Italia,l’aumento dei casi di positività sta portando molti a chiedersi se non sia il caso di chiudere gli impianti di condizionamento, visti come possibili agenti propagatori del virus. Ecco alcune precauzioni

Secondo diversi esperti, per ridurre il rischio di contagio in ambienti chiusi non è necessario spegnere i condizionatori. Il problema, spiegano, non sono questi impianti ma piuttosto la mancanza di ventilazione meccanica controllata. Aprire le finestre potrebbe non bastare e comunque, con il condizionatore acceso, significherebbe sprecare energia e disperdere l’aria fresca