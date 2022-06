Torino, spaccio di droga vicino al ponte Carpanini: due arresti

Due uomini di 22 e 31 anni sono stati arrestati dalla polizia del commissariato Centro di Torino dopo essere stati sorpresi a cedere dosi di droga nei pressi del ponte Carpanini.

Due arresti

Gli agenti, in quel momento in borghese, sono intervenuti dopo aver notato nella zona un via vai di persone. I due spacciatori nascondevano le dosi di hashish dietro un cartellone pubblicitario. Sono stati ritrovati alcuni panetti, per un peso complessivo di 350 grammi. I due pusher sono risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale.