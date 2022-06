Casale Monferrato, investito da auto davanti a casa: morto 74enne

Un uomo di 74 anni, Giovanni Scarrone, è morto dopo essere stato investito da un'auto davanti alla sua abitazione in frazione Roncaglia a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

L'incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia diretta dal capitano Christian Tapparo, è stato urtato da un'auto guidata da una donna di 56 anni mentre stava parlando a bordo strada con un amico. Sbalzato sull'asfalto, l'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni per ricostruire con precisione l'accaduto e attendono gli esiti degli esami di rito per valutare eventuali provvedimenti a carico della conducente. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.