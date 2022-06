Trovati sette cani morti in un negozio di toelettatura nel Novarese

Le carcasse in decomposizione di sette cani sono state trovate in un negozio di toelettatura a Lumellogno, frazione di Novara. Sequestrati in via cautelare anche i locali dell'attività perché, considerate le pessime condizioni igieniche riscontrate, non presentavano i requisiti per accogliere e stoccare le spoglie di animali. Il titolare dell'attività, oltre ad essere sanzionato amministrativamente, sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Trovati sette cani morti

A seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti su strani odori nauseabondi provenienti dal locale, gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Muratori accertando che il forte odore proveniva proprio da lì. Dato che il titolare del negozio non rispondeva al telefono e le condizioni igieniche del fabbricato erano pessime, con l'aiuto dei vigili del fuoco gli agenti hanno aperto il negozio, dove all'interno di alcuni sacchi hanno trovato sette cani morti in stato di decomposizione. I corpi degli animali sono stati sequestrati cautelativamente e trasportati nel canile sanitario, dove è stato richiesto l'intervento del veterinario di turno per la certificazione e l'identificazione.