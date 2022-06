Cade dal monte Granero, morto alpinista nel Cuneese

Un alpinista è morto in un incidente avvenuto sul monte Granero, nel Cuneese. A quanto si è appreso, l'uomo sarebbe caduto durante una fase di discesa dalla montagna di 3.170 metri, sullo spartiacque tra valle Po e valle Pellice.

L'intervento del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino della valle Po, l'equipe medica dell'elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco sono entrati in azione una volta dato l'allarme. Non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Vani i tentativi di rianimazione di un medico che si trovava nei paraggi ed è stato tra i primi ad intervenire.