Torino, trovato cadavere mummificato in casa: era lì da almeno 6 mesi

Appartiene a un uomo di 48 anni il cadavere trovato a Torino martedì 14 giugno in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano. Sopo la chiamata dei vicini i vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell’abitazione al terzo piano e hanno trovato il corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, praticamente mummificato. Secondo il medico legale l'uomo era morto da diversi mesi, probabilmente per cause naturali, ma nessuno si era preoccupato per la sua assenza. Lo ha riportato il Corriere della Sera.

Il ritrovamento

Secondo quanto riferisce il quotidiano, il 48enne era un uomo solitario, disoccupato e con molti problemi. Dopo la morte della madre, pare si fosse chiuso in se stesso. Gli inquilini della vecchia casa di ringhiera non hanno fatto troppo caso alla buca delle lettere, piena di bollette e avvisi di notifica. La sorella maggiore, con la quale aveva interrotto ogni rapporto, ha continuato a pagare in anticipo tutte le spese condominiali, ma nei giorni scorsi il cattivo odore proveniente dall’alloggio ha messo in allarme i vicini. L’amministratore ha avvisato il 112 e in via Leinì sono arrivati i vigili del fuoco, assieme alla polizia e a un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone a sirene spiegate. La porta era chiusa dall’interno e nell’appartamento e sul corpo non sono state trovate tracce violenza o colluttazione. Sulla vicenda indaga la Questura.