Cuneo, due fratelli ladri seriali in cascine e seconde case

Due fratelli residenti a Bra (Cuneo) e originari di Torino, 21 e 30 anni, sono stati fermati in flagranza per furto dai carabinieri, dopo una serie di controlli e appostamenti, e ora sono accusati di una serie di furti in abitazioni e aziende agricole avvenuti ad aprile nella zona dell'Alta Langa, nel Cuneese.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto appreso, è stato un vicino a notare di notte due estranei entrare in una seconda casa, che quindi ha avvertito il 112. I due, ora ai domiciliari, erano stati fermati mentre ancora rovistavano nell'appartamento. Sul furgone e in casa avevano merce ritenuta probabile frutto di altre incursioni in case vuote. Ai due fratelli sono adesso attributi una dozzina di furti avvenuti sempre allo stesso modo: spaccando gli infissi al pian terreno. Risalgono agli ultimi due mesi e riguardano Albaretto della Torre, Arguello, Cerretto Langhe, Cortemilia, Cravanzana, Sinio e Torre Bormida. Incensurati, hanno rubato strumenti agricoli grandi e piccoli, serramenti, elettrodomestici. Parte di questo materiale (principalmente attrezzi da lavoro) sono ancora custoditi dai carabinieri, che stanno cercando di rintracciare i proprietari.