È accaduto a Vinovo. La vittima aveva 82 anni. Immediati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un uomo di 82 anni è morto questa mattina in un incidente stradale sulla circonvallazione di Vinovo, nel Torinese. Da una prima ricostruzione la vittima viaggiava sulla sua bicicletta quando è stato urtato da un'auto. Immediati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale.