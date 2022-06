Pinerolo, bici contro auto: in coma chef stellato Christian Milone

Il cuoco è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cto di Torino dopo un grave incidente stradale sulla strada provinciale 129 per Buriasco. L’uomo era in bicicletta quando si è scontrato con una vettura

Lo chef stellato Christian Milone è in coma farmacologico, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino, dopo un grave incidente stradale avvenuto a Pinerolo sulla strada provinciale 129 per Buriasco, dove abita. Milone, che mentre era in bicicletta si è scontrato con un’auto, è stato operato dai neurochirurghi dell'ospedale tornese. La prognosi è riservata..