In Piemonte sono 1.153 i nuovi casi di Covid, con un tasso dell'8,3% di positività rispetto ai 12.393 tamponi diagnostici. I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (rispetto a ieri uno in più), negli altri reparti 237 (-8). Tre i decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)