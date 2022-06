Tortona, rifiuti speciali in campo per girasoli: terreno sequestrato

Con Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è stato effettuato il campionamento del materiale e del suolo per verificarne il grado di pericolosità e contaminazione, in vista della la successiva bonifica

Scoperta dalla guardia di finanza un'area di oltre 25mila metri quadrati, vicino all'alveo del torrente Scrivia, con cumuli di rifiuti speciali (civili, materiale edile, pneumatici, strutture metalliche arrugginite, parti di arredi) in un campo destinato alla coltivazione di girasoli. L'area è stata sequestrata e l'affittuario dei terreni, titolare di un'azienda agricola, segnalato all'autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I controlli

Con Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è stato effettuato il campionamento del materiale e del suolo per verificarne il grado di pericolosità e contaminazione, in vista della la successiva bonifica. Trattandosi di coltivazioni potenzialmente a uso alimentare, è stata interessata l'Asl. L'operazione, chiamata, 'Black Ground' è la quinta in materia effettuata dalle Fiamme Gialle tortonesi, da gennaio a oggi.