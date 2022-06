Un vasto incendio è divampato nella notte nel Saluzzese, in provincia di Cuneo. In fiamme oltre 400 rotoballe di stoccaggio di foglie di mais trinciato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Saluzzo e Barge che hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti.