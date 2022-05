Furto in un ristorante di Orbassano, rubati nella notte incasso e pc

Furto nella notte in un ristorante di Orbassano, nel Torinese. I ladri si sono introdotti nel locale, in frazione Valfrè, forzando una porta del retro e hanno portato via l'incasso, pari a 900 euro, e un computer. A dare l'allarme è stato lo stesso titolare del locale svegliato dal sistema di sorveglianza collegato al telefono cellulare. Sul furto indagano i carabinieri di Moncalieri e Vinovo.