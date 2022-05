È caccia all'uomo che nella notte ha danneggiato, e in alcuni casi anche incendiato, numerose auto, tra cui una gazzella dei carabinieri, parcheggiate nel centro di Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Ferita, in modo lieve, una donna, colpita da una pietra mentre apriva il bar in cui lavora. I carabinieri sono sulle tracce dell'autore del gesto dalle motivazioni ancora da chiarire.