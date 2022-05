Covid: in Piemonte 1.600 nuovi casi, ricoverati in calo

In Piemonte si registrano 1.600 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 9,2% dopo l'esito di 17.371 tamponi processati. L'aggiornamento della situazione epidemiologica della Regione riporta anche un calo nel numero dei ricoverati: -27 nei reparti ordinari (in totale ora 399), -1 in terapia intensiva (in totale -1). Non è stato registrato alcun nuovo decesso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)