Covid Piemonte, 971 nuovi casi. Diminuiscono i ricoveri

Su 8.375 tamponi, di cui 7.383 test antigenici, sono 971 i nuovi casi di Coronavirus accertati in 24 ore in Piemonte. Il rapporto tra test e positivi è pari all’11,6%. Un solo nuovo decesso comunicato nell’aggiornamento odierno della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 19, tre in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 420 (-15). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)