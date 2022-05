Cuneo, bovini morti per diserbante vietato: multata azienda agricola

Undici bovini, 4 adulti e 7 vitelli, si un allevamento di Bene Vagienna (Cuneo) sono morti a causa del diserbante chimico glifosate. E' quanto hanno stabilito le analisi effettuate sul foraggio utilizzato per nutrire gli animali, dpo che già il veterinario aveva individuato come probabile causa di morte un'intossicazione alimentare.

Le indagini

Dalle analisi sul foraggio è emerso un rilevante contenuto del principio attivo noto, appunto, come glifosate. Dopo la querela presentata dall'allevatore, i carabinieri forestali di Mondovì hanno scoperto che l'avvelenamento del foraggio era legato ai trattamenti effettuati in un pioppeto limitrofo al campo dove era stata raccolta l'erba per i bovini. I carabinieri hanno perquisito l'azienda agricola scoprendo prodotti fitosanitari illeciti: erano stati revocati dal Ministero della Salute per l'elevata tossicità. La titolare dell'azienda agricola è stata denunciata alla Procura di Cuneo e multata per 11 mila euro.