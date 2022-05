Casale Monferrato, atti persecutori e violenze sulla ex: arrestato

Atti persecutori, violenza sessuale aggravata e violazione di domicilio sono i reati di cui è accusato un uomo, italiano di 51 anni, arrestato dai carabinieri a Casale Monferrato, nell'Alessandrino.

La violenza e l'arresto

La vittima è la ex di 32 anni la quale, una volta terminata la loro relazione, è stata pedinata, minacciata e intimorita dall'uomo anche sul posto di lavoro. In una circostanza, dopo averla minacciata in strada con un coltello, l'ha costretta a salire in casa e ha abusato di lei, per poi costringerla a preparargli la cena e a consegnarli dei soldi. Nonostante le minacce, la donna si è rivolta al pool del Codice Rosso dei carabinieri e ha denunciato tutto. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Vercelli.