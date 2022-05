Savigliano, scontro fra tre auto: un morto e due feriti

L'incidente è avvenuto in via della Morina, una strada periferica di collegamento tra la provinciali per Saluzzo e la statale per Fossano

Grave incidente stradale questa mattina nel Cuneese. Un uomo di 70 anni è deceduto nello scontro tra tre auto che si è verificato a Savigliano. L'incidente è avvenuto in via della Morina, una strada periferica di collegamento tra la provinciali per Saluzzo e la statale per Fossano.

I soccorsi

Feriti, ma non in gravi condizioni, i conducenti degli altri due veicoli coinvolti nello scontro. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.