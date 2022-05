Incidente a Saluzzo, scontro tra auto e camion: morto 57enne

Un uomo di 57 anni, residente a Pinerolo, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Saluzzo, in provincia di Cuneo.

L'incidente a Saluzzo

L'uomo era alla guida di un'auto che si è scontrata frontalmente con un camion, lungo la ex Statale 589 Saluzzo-Pinerolo. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il conducente dell'auto. Si tratta del secondo indicente stradale mortale registrato oggi in provincia di Cuneo, il terzo da ieri. In mattinata è deceduto un settantenne di Barge in un incidente tra tre auto a Savigliano; una donna di 79 anni è morta ieri nello scontro frontale tra due auto a Villanova Mondovì.