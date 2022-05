Casale Monferrato, cade da trabattello durante lavori: ferito operaio

Incidente sul lavoro a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, in una palazzina nel quartiere Oltreponte dove un operaio di 53 anni è caduto da un trabattello. È stato soccorso e non sarebbe in gravi condizioni.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'operaio di origini marocchine, dipendente di una ditta di Susa (Torino), è caduto da un trabattello a un'altezza di circa un metro e mezzo. Ha riportato un leggero trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale 'Santo Spirito'. Sul posto anche lo Spresal.