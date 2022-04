Pinerolo, trattore si ribalta e cade in scarpata: morto 74enne

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente avvenuto stamattina a Pinerolo. Secondo le prime informazioni, l'uomo è morto dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. È accaduto sulla collina di Abbadia. Oltre al personale del 118, arrivato con l'elisoccorso, è intervenuta anche la polizia municipale.