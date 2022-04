Covid: in Piemonte 1.642 nuovi casi, 24 ricoverati in più

I ricoverati nei reparti ordinari sono 841, rispetto a ieri 23 in più, in terapia intensiva 23, con un incremento di 1

Tasso di positività al Covid all'11,1% in Piemonte, secondo l'aggiornamento pubblicato oggi dalla Regione. Da 14.747 tamponi diagnostici sono stati accertati 1.642 nuovi casi, di cui 1.377 con test antigenico. I ricoverati nei reparti ordinari sono 841, rispetto a ieri 23 in più, in terapia intensiva 23, con un incremento di 1. Tre i decessi.