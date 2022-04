Castellamonte, auto urta e danneggia opera Arnaldo Pomodoro

Diverse formelle in cotto, alla base, sono andate in pezzi. Illesi i quattro giovani a bordo dell'auto che ha colpito l'installazione

L'arco di Pomodoro, opera del celebre scultore Arnaldo Pomodoro, è stato danneggiato in un incidente stradale avvenuto a Castellamonte, in provincia di Torino. Illesi i quattro giovani a bordo dell'auto che ha colpito l'installazione.

I danni

Diverse formelle in cotto, alla base, sono andate in pezzi. Accertamenti sull'accaduto sono in corso a parte della polizia municipale. L'Arco, nel piazzale del municipio, è la testimonianza dell'intervento di Pomodoro alla mostra della Ceramica del 1995.